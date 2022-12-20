Дмитрий Азаров поздравил сотрудников ФСБ с профессиональным праздником

Глава региона отметил важность работы службы безопасности Фото: правительство Самарской области

Во вторник, 20 декабря 2022 года, отмечается День работника органов безопасности РФ. С этим праздником сотрудников ФСБ поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил важность ведомства в обеспечении безопасности жителей. Сотрудники ФСБ защищают интересы страны, борются с терроризмом, коррупцией и киберпреступностью. Также они доблестно несут службу на передовой.

– Вы работаете в режиме повышенной готовности уже не один год. Защита государственной тайны, промышленных предприятий, защита жизни и благополучие граждан – первостепенные задачи. Вам удается предотвращать все угрозы и купировать вызовы, – отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор пожелал работникам УФСБ по Самарской области крепкого здоровья, уверенности, а также чтобы все их товарищи вернулись из зоны СВО с победой. Кроме того, он выразил уверенность, что все задачи по обеспечению безопасности будут выполнены.

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