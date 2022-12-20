В Самаре планируют снести старые дома рядом с «Дачей со слонами»

Ветхие здания расположены у объектов культурного наследия
Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
В Самаре планируют провести комплексное развитие территории в Октябрьском районе. В областной столице снесут 6 аварийных домов.
Согласно постановлению городской администрации, ветхие строения находятся в границах улиц Советской Армии, Четвертой и Третьей просек. Рядом с участком расположены объекты культурного наследия, в том числе «Дача со слонами». Специалистам рекомендовали соблюдать правила застройки у охранных зон объектов.
Отмечают, на участке также благоустроят парковку. Площадь застраиваемой территории составит 1,99 га. Соответствующий документ подписала мэр города Елена Лапушкина, постановление уже вступило в силу.
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