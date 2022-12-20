Выловил лещей, карасей, щуку: судебные приставы конфисковали у рыбака лодку и весла в Самаре

Теперь рыболовные принадлежности отправились в Росимущество.
Фото: ГУ ФССП по Самарской области
В Самаре местный житель незаконно добывал рыбу. Судебные приставы Советского района города конфисковали его резиновую лодку и весла.
— Улов оказался многообразным: мужчина выловил лещей, карасей и щуку. Однако у него не было соответствующего разрешения, и в отношении самарчанина возбудили уголовное дело, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.
Не уточняется, с помощью какого именно незаконного орудия для вылова рыбачил мужчина на одной из рек Самары. Суд признал мужчину виновным и постановил изъять лодку и весла в доход государства.
Судебные приставы выехали по месту жительства рыбака и конфисковали у него лодку с веслами. Они были передали в Росимущество для дальнейшего распоряжения.
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