Выловил лещей, карасей, щуку: судебные приставы конфисковали у рыбака лодку и весла в Самаре

Теперь рыболовные принадлежности отправились в Росимущество. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Самаре местный житель незаконно добывал рыбу. Судебные приставы Советского района города конфисковали его резиновую лодку и весла.

— Улов оказался многообразным: мужчина выловил лещей, карасей и щуку. Однако у него не было соответствующего разрешения, и в отношении самарчанина возбудили уголовное дело, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Не уточняется, с помощью какого именно незаконного орудия для вылова рыбачил мужчина на одной из рек Самары. Суд признал мужчину виновным и постановил изъять лодку и весла в доход государства.

Судебные приставы выехали по месту жительства рыбака и конфисковали у него лодку с веслами. Они были передали в Росимущество для дальнейшего распоряжения.

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