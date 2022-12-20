В Самаре 86 воспитанникам детского дома вовремя не предоставили жилье

Воспитанникам предоставили новое жилье
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре судебные приставы смогли получить квартиры для детей, оставшихся без попечения родителей. Городская администрация вовремя не выполнила своих обязательств.
По информации ГУФССП России по Самарской области, в отдел приставов поступило 86 исполнительных производств. Детям-сиротам не предоставляли жилье. Сотрудники правоохранительных органов предупредили администрацию о неисполнение приговора. Только после этого детям предоставили благоустроенные квартиры.
Исполнительные производства окончены. Права воспитанников детского дома восстановлены.
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