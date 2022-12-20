Самарский суд оставил в колонии директора фирмы, задолжавшего 182 миллиона рублей

Экс-директору ранее назначили лишение свободы на 2 года в колонии общего режима. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Куйбышевский районный суд Самары отказал в замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы более мягким видом экс-главе ООО «Артель».

Напомним, директор фирмы отбывает наказание в исправительной колонии № 5. Ему было назначено лишение свободы на 2 года в колонии общего режима за неуплату налогов на сумму 182 миллионов рублей. Это относится к особо крупному размеру.

— В колонии мужчина занимался оплачиваемом трудом, но никаких мер к возмещению убытков не принял. До сих пор из 182 миллионов им не выплачено ни рубля, — рассказали в прокуратуре Самарской области.

Это и послужило причиной для отказа бывшему руководителю компании в удовлетворении его ходатайства. В настоящий момент постановление суда в законную силу еще не вступило.

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