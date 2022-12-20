Брак по расчету: в Самаре перед судом предстанут злоумышленницы, создавшие ячейки общества с мигрантами

Сотрудники полиции задержали "невест" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре правоохранители задержали злоумышленников, заключивших фиктивные браки. Женщина создала преступную группировку.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, местная жительница в течение года заключала фиктивные браки. Подозреваемая привлекла к реализации своей идеи еще 4-х человек. За денежное вознаграждение злоумышленницы предоставляли мигрантам-мужчинам разрешение на временное пребывание.

После заключения брака, «невесты» помогали подать необходимые документы в отдел по вопросам гражданства. Сотрудники полиции смогли задержать подозреваемых. Им может грозить срок лишения свободы до 7 лет.

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