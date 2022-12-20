Областные депутаты приняли закон о поддержке семей с детьми

перед новым годом депутаты приняли социально-значимые законы

На финальном в этом году пленарном заседании Самарской губернской думы VII созыва обсудили социально-значимые законопроекты.

В частности был поддержан и принят закон «Об отдельных вопросах государственной поддержки граждан, имеющих детей». Он предполагает единый подход к выделению 6 пособий для семей с небольшими доходами на детей до 17 лет, а также для беременных вставших на учет в ранние сроки. В зависимости от размера дохода будет выплачиваться пособие в размере 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума для детей.

Предполагается, что в 2023 году на получение ежемесячных выплат сможет претендовать более 82 тысяч человек. В 2024 году прогнозируемое число получателей пособий составит 183,6 тысяч человек, еще через год – около 173 тысяч человек.

Общий объем финансирования, необходимый для реализации закона в 2023 году, составляет 11,7 млрд рублей, в том числе 4,2 млрд рублей - из областного бюджета, 7,5 млрд рублей – из федеральной казны.

Конечно, принятие социально значимых законов требует материальных средств. Они предусмотрены и на областном, и на федеральном уровнях, причём большая часть поступит как раз из федерального центра. Все категории граждан, кому это, действительно, необходимо, получат поддержку. Также упростится механизм получения соцвыплат, особенно это актуально для семей с несколькими детьми. Забота о людях – главная социальная задача, которую ставит перед собой любой депутат и государство в целом. Очень значимо, что мы приняли важный Закон о государственной поддержке граждан, имеющих детей, - подчеркнул председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников.

Еще один социально-ориентированный закон «О внесении изменений в статью 3 Закона Самарской области «Об отдельных мерах по социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Он предусматривает увеличение размера ежемесячной выплаты на содержание детей в семьях опекунов и попечителей. С принятием закона данное пособие составит 90% от величины прожиточного минимума для детей вместо ранее установленных 85%.

На заседании Геннадий Котельников заочно поздравил губернатора Дмитрия Азарова с награждением орденом Александра Невского.