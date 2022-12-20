В Самаре появились подробности массовой аварии напротив СГЭУ

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия. Фото: "Самара ДТП"

В Самаре вечером в понедельник, 19 декабря 2022 года, очевидцы поделились кадрами серьезной аварии напротив СГЭУ. Появились подробности дорожного происшествия.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, молодой водитель каршеринговой иномарки ехал по улице Советской Армии со стороны проспекта Карла Маркса. Автолюбитель выехал на встречку и столкнулся с «BMW 525», после столкновения «BMW» отбросило в «Mazda 3», а каршеринговый автомобиль врезался в «Volkswagen Polo».

В результате массовой аварии, пострадали водитель и пассажир «Volkswagen Polo». Их доставили в медицинское учреждение.

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