В Самарской области инвесторы вложили в ОЭЗ «Тольятти» более 20 млрд рублей

ОЭЗ "Тольятти" привлекает новых инвесторов

В Самарской области инвесторов все больше привлекает особая экономическая зона «Тольятти». Для развития проектов в нее вложили более 20 млрд рублей.

Министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов подвел итоги работы флагманской площадки и отметил, что резиденты ОЭЗ смогли создать 2 159 рабочих мест, а в декабре «Тольятти» отметили на федеральном уровне. За счет поддержки специалисты смогут построить инфраструктуру для новых проектов, а после списать задолженность по бюджетным кредитам. Развитие инвестиционного и предпринимательского климата включено в основные задачи работы правительства и губернатора Дмитрия Азарова.

В текущем году объем инвестиций резидентов оценивают в 1,5 млрд рублей, к концу 2025 года количество резидентов увеличится, а объем инвестиций достигнет 45 млрд рублей. Количество рабочих мест составит 3,8 тысяч.

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