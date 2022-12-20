В Самарской области исполнили более 90 тысяч наказов и предложений жителей

В регионе реализовали 27% инициатив, вошедших в народную программу / Фото: Единая Россия

«Единая Россия» подвела итоги законодательной работы в 2022 году. За это время партия обеспечила поддержку участников СВО и их семей, а при работе над бюджетом увеличила расходы по ряду социальных направлений и финансирование основных направлений народной программы.

По словам руководителя фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе Александра Живайкина, от жителей региона в народную программу вошли более 340 тысяч наказов и предложений. К настоящему времени исполнено свыше 90 тысяч запросов – это 27%. К примеру, в 2022 году в Самарской области капитально отремонтировали 22 школы. Заканчивается благоустройство 318 дворов и 141 общественного пространства.

– Бюджет на 2023-2025 годы полностью ориентирован на дальнейшее выполнение наших социальных обязательств, в том числе и в рамках народной программы, – отметил Александр Живайкин.

Добавим, среди планов «Единой России» на 2023 год – поддержка семей с детьми, в особенности с детьми-инвалидами; повышение качества образования и здравоохранения; патриотическое воспитание молодежи и сохранение исторической памяти.

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