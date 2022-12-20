Назван топ-6 глав городов и районов Самарской области по работе в соцсетях

Жителям нравится общаться с властями в соцсетях Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В Самарской области выбрали лучших глав районов и городов, которые отличились своей работой в соцсетях. ТОП-6 отличников подобрал Центр управления регионом. На оценку повлияли несколько критериев: наличие аккаунтов в трех соцсетях, количество и качество постов, работа с комментариями подписчиков, прямые трансляции.

«В ТОП-6 лучших вошли глава Чапаевска Александр Кузнецов, глава Жигулевска Илья Сухих, глава Похвистнево Сергей Попов, глава Октябрьска Александра Гожая, глава Тольятти Николай Ренц, глава Самары Елена Лапушкина», - рассказали в Центре управления регионом.

Отметили и улучшения в работе: так, главы стали активнее отвечать жителям в сетях, занимаются развитием телеграм-каналов, делают интересный контент и пишут "живые" посты, адаптированные под каждую соцсеть. Эксперты же посоветовали главам больше делать видеоклипов и сторис, так как это позволит стать ближе к аудитории.