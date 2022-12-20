В Самарской области планируют отремонтировать въезд в Кинель-Черкассы

На участке появятся остановки и светофоры. Фото: пресс-служба правительства региона

В Самарской области решили капитально отремонтировать въезд в самое больше село России. В регионе продолжают реализовывать национальный проект «Безопасный качественные дороги».

По информации пресс-службы правительства региона, в губернии проведут ремонтные работы на въезде в районный центр Кинель-Черкассы. К нормативу приведут участок автодороги «Самара – Бугуруслан» - Кинель – Черкассы. Помимо этого, отремонтируют мост через реку Большой Кинель. Специалисты расширят дорогу, положат новый асфальт и укрепят обочины.

На участке также проходит школьных маршрут. Чтобы обезопасить передвижение, на дороге установят дорожные знаки и светофоры, а также обустроят электроосвещение, остановки и тротуары.

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