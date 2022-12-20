Самарские двигатели обеспечили 19 успешных пусков ракет-носителей «Союз» в 2022 году

Фото: ПАО "ОДК-Кузнецов"

Двигатели самарского «ОДК-Кузнецов» обеспечили 19 пусков ракет «Союз» в 2022 году. Силовые установки РД-107А/108А и НК-33А успешно отработали при запуске носителей с космодромов Байконур, Восточный, Плесецк и Куру.

– Двигатели РД-107А/108А отработали в ходе 17 пусков ракет «Союз-СТ-Б», «Союз-2.1а», «Союз-2.1б», а НК-33А в двух случаях при запуске «Союза-2.1в». Эти носители выводили на орбиту космические аппараты Роскосмоса, Минобороны РФ, спутники, в том числе иностранные, – сообщили в пресс-службе ПАО «ОДК-Кузнецов».

В 2022 году самарские двигатели помогли доставить к МКС два экипажа 67 и 68-й длительных экспедиций. Обеим ракетам были присвоены имена основоположников исследователей космоса – Королева и Циолковского.

Один из знаковых пусков состоялся 22 октября 2022 года с космодрома Восточный. При нем в двигателях ракеты-носителя «Союз-2» использовали новое экологически чистое синтетическое топливо нафтил.

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