В Самаре обсудили вопросы развития общественного транспорта

Власти обсудили увеличение подвижного состава. Фото: Елена Лапушкина

В Самаре обсудили развитие общественного транспорта. Особое внимание уделили болезненным вопросам в Красноглинском и Куйбышевском районах.

Глава города Елена Лапушкина опубликовала в социальных сетях информацию о проведении заседания общественного совета. Во время встречи отметили, что многие горожане, в том числе жители удаленных от центра районов, жалуются на загруженность общественного транспорта и ритмичность работы. Согласно полученным данным, в областной столице на линию выходят более 1100 единиц подвижного состава.

На данном этапе, специалисты продумывают проекты для внедрения пересадочного билета для разовых поездок. На совещании также обсудили возможность увеличения подвижного состава.

Напомним, местные жители рассказали о сложностях поездки в часы пик. Из-за ожидания автобуса некоторые горожане опаздывают на работу.

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