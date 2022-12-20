В драмтеатре поставили новый спектакль. Фото: Александр Крылов

В самарском драмтеатре приготовили к показу премьерный спектакль «Фредерик, или Бульвар преступлений». Генеральная репетиция премьерного спектакля прошла 19 декабря 2022 года.

Спектакль «Фредерик, или Бульвар преступлений» поставил режиссер из Санкт-Петербурга Сергей Морозов по пьесе французского драматурга Эрика-Эмманюэля Шмита. Спектакль специально поставили к юбилею заслуженного артиста России Владимира Гальченко. Он сыграет и главную роль - актера Фредерика Леметра.

- Пьеса не только о театре, а о нашей жизни, - отметил актер. - Там очень много узнаваемых вещей сегодняшнего дня

Режиссер Сергей Морозов отметил: пьеса «Фредерик, или Бульвар преступлений» - это спектакль-исследование личности художника с его противоречиями.

- Это постановка, который запутался в жизни и сомневается в себе, - отмечает Сергей Морозов. - В спектакле есть и лирическая тема женской преданности.

Премьера спектакля состоится 27,28 и 29 января 2023 года. А 29 января на сцене самарского драмтеатра в 18.00 состоится бенефис Владимира Гальченко.