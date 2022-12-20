Инфляция в Самарской области оказалась выше, чем в ПФО

Уровень инфляции в Самарской области

Инфляция в Самарской области оказалась выше, чем в среднем по ПФО и в целом по России. Ее удельный вес достиг 12,17% и оказался ниже, чем в октябре. Как отметили в самарском отделении Центробанка РФ, на ее снижение повлияли такие факторы, как снижение издержек производителей продуктов питания, ослабленный спрос и более широкое предложение товаров.

Снизилась инфляция в группе продовольственных товаров. Здесь замедлилось удешевление овощей и фруктов, так как закончился сезон. А хороший урожай зерновых привел к снижению цен на внутреннем рынке. В сфере непродовольственных товаров значительно снизился интерес к продукции у жителей.

Скидки на туристические услуги снизили прирост цен и в сфере услуг. При этом операторы связи не повышали цены на пакеты, как в прошлом году, поэтому это также сказалось на общем уровне инфляции.