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НовостиПроисшествия20 декабря 2022 14:14

В Самаре еще одна массовая авария произошла на улице Гагарина

Очевидцы поделились фото
Алена ПРОВКИНА
Очевидцы опубликовали кадры еще одной массовой аварии. Фото: "Самара Life"

Очевидцы опубликовали кадры еще одной массовой аварии. Фото: "Самара Life"

В Самаре местные жители поделились кадрами массовой аварии на улице Гагарина. Горожане опубликовали фото в социальных сетях.

Судя по опубликованным кадрам, несколько легковых автомобилей и автобус попали в аварию. По словам автор поста, происшествие случилось во вторник, 20 декабря 2022 года, около полудня. Иномарка «влетела» в припаркованный «Hyundai», а тот врезался в «Chevrolet». О пострадавших и причинах аварии пока неизвестно.

Редакция «КП-Самара» направила соответствующий запрос на получение информации в пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области. Напомним, в областной столице вчера произошла массовая авария напротив СГЭУ.

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