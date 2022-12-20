В Самаре горожане пожаловались на разрушенную лестницу на улице Олимпийской

С первого раза сложно разглядеть ступени. Фото: "Послушано Самара"

В Самаре пользователи социальных сетей поделились кадрами разрушенной лестницы, ведущей в подъезд. Конструкция расположена на улице Олимпийской.

Судя по опубликованным кадрам, лестница превратился с одно сплошное препятствие. Автор постав отметил, что из-за нее уже пострадал один из жильцов. Ситуация ухудшается в условиях непогоды и гололеда. В комментариях пользователи поддержали горожанина и порекомендовали обратиться в соответствующие службы.

Напомним, прокуратура региона вынесла представления всем главам районов. В областной столице обнаружили нарушения в уборке снега и льда.

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