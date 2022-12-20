В Красноглинском районе Самары у ЗАГСа установили светодиодные шишки и фонарик

В Самаре продолжают украшать общественные пространства. Фото: городская администрация

Самару продолжают подготавливать пространства к приближающимся праздникам. На этот раз специалисты украсили Красноглинский район.

По информации городской администрации, в обновленном сквере у ЗАГСа установили композицию из светодиодных шишек и фонарика. Ранее территорию благоустроили по национальному проекту «Жилье и городская среда». Отмечают, что в этом году власти приняли решение не закупать новую партию иллюминации.

Напомним, в областной столице отказались от массовых гуляний в новогоднюю ночь. При этом все же решили украсить город и залить катки.

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