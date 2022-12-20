Депутаты Самарской губернской думы исполнят новогодние желания детей из Снежного

Геннадий Котельников подарит трем детям из Снежного подарки в рамках акции «Елка желаний»

На «Елке желаний», установленной в холле областного заксобрания, - открытки от 109 ребятишек из 86 семей города Снежное Донецкой народной республики. Примерить роль новогоднего волшебника и исполнить мечты ребят смогут все представители заксобрания.

Председатель областной думы Геннадий Котельников снял одну открытку сразу с тремя новогодними желаниями от ребят из многодетной семьи Снежного.

- Дети Снежного живут в особых условиях, они лишены многого, что для их сверстников привычно и естественно. Очень приятно, что мы с коллегами можем помочь именно ребятам из этого российского города исполнить их заветные мечты. Всех их поздравляю, желаю здоровья, исполнения желаний!, - поделился эмоциями он.

Открыток на «Елке желаний» в 2 раза больше, чем парламентариев, но депутаты поставили себе цель выполнить все желания ребят.

- Обязательно нужно всех порадовать. Я думаю, что мы успеем до Нового года сделать приятное этим ребятам, принести им радость, доставить подарки, - сказала первый заместитель председателя Самарской губернской думы Марина Антимонова.

Депутаты областного парламента исполнят желания ребят

Депутаты областного парламента с самых первых дней после подписания соглашения с городом Снежное активно включились в работу по восстановлению мирной жизни в донецком городе. Особенно это касается работы социальных учреждений, школ, детских садов, спортивных секций. Руководитель фракции «Единая Россия», заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Живайкин отметил:

- Мы видим, как ребята в Снежном искренне радуются всему, что взрослые сейчас делают для этой территории. С каким желанием они учатся, занимаются спортом. Хочется пожелать, чтобы в эти предновогодние дни ребята чувствовали особую заботу, чтобы их семьи воссоединились, а их желания сбылись. Мы поможем им в этом!.

Руководитель фракции «КПРФ», заместитель председателя Самарской губернской думы Алексей Лескин обратился с просьбой принять участие в этой доброй акции всех желающих:

- Мир не без добрых людей. Эта елка как раз для тех, кто готов принести радость ребенку. Каждый из детей написал в открытке свое сокровенное желание и очень ждет его исполнения».

Руководитель фракции «Справедливая Россия - Патриоты - За Правду» в Самарской губернской думе Михаил Маряхин уверен, что внимание и забота не имеет границ и расстояний:

- Эти подарки как нити добра связывают наш замечательный город Самара с городом Снежное. Хотелось бы пожелать всего самого наилучшего тем детям, которым депутаты Самарской губернской думы подарят подарки.

Конструктор, наушники и часы – это желания мальчиков, наборы для рисования, куклы, косметика - мечты девочек. Однако в открытках встречаются и не совсем детские желания, об этом сказал руководитель фракции ЛДПР в Самарской губернской думе Александр Степанов:

- Я сейчас сорвал открытку с желанием с этой ёлки и обратил внимание, что это совсем не игрушки. Просьба не детская: шкаф подвесной, зеркало с подсветкой. Это тревожный звоночек для нас всех, что нужно делать больше для поддержки новых территорий.

Руководитель фракции «Новые люди» в Самарской губернской думе Роман Маркаров уверен, что каждая открытка может помочь ребятам поверить в чудо:

- Новый год – это время волшебства и чудес, очень хочется искренне поздравить детей из подшефного города Снежное и подарить им лучики добра, счастья. Дети живут в такое непростое время, нужно помогать и дарить им радость, чтобы они почувствовали волшебное замечательное настроение.

Все подарки детям из Снежного парламентарии подготовят ближайшие дни, чтобы они вовремя прибыли к адресатам.