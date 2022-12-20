В Самарской области увеличилось количество заболевших гриппом

В Самарской области все больше жителей болеют гриппом и ОРВИ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области отмечают рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. В регионе состоялось заседание оперативного штаба.

Особенно тревожна ситуация в детском звене. В дальнейшем специалисты прогнозируют ухудшение и увеличение числа заболевших. Только прошлую неделю зафиксировали более 35 тысяч новых случаев ОРВИ – это на 33% больше, чем в начале декабря. Отмечают, что наибольший показатель заболеваемости зарегистрирован в Тольятти.

Из-за увеличения числа зараженных, специалисты рекомендуют жителям вновь носить маски в общественных местах. Самарцам также необходимо пройти вакцинацию от гриппа и коронавируса.

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