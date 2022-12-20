Самарец показал первый этап реконструкции парка «Воронежские озера»

Городской блогер показал парк с высоты. Фото: скриншот видео

В Самаре городской блогер Сергей Бобин показал с высоты первый этап реконструкции парка «Воронежские озера». Кадры опубликовали в социальной сети.

В прошлом месяце в областной столице завершили первый этап благоустройства парка. На участке обновили входную группу и фонтан, заменили освещение, установили архитектурные формы и тротуары. Продолжить преображение парка планируют в 2023 году.

Напомним, глава города встретилась с жителями Промышленного района и обсудила интересующие их вопросы. Чтобы продолжить благоустройство парка, в областной столице в 2023-2024 года проведут изыскательные проектные работы.

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