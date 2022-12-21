Самарцам рассказали, как новогодние гирлянды могут навредить здоровью

По словам врача, гирлянды, которые будут просто светить без мерцания, являются самыми безопасными. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Доктор медицинских наук, врач-офтальмолог «ИНВИТРО» Сергей Хомяков рассказал самарцам, могут ли электрические гирлянды стать причиной плохого самочувствия или развития патологий.

Оказывается, гирлянды рекомендуется выключать часа за два до сна, чтобы минимально влиять на зрительные процессы. Мерцание может негативно сказываться на людях, имеющих склонность к эпилептическим припадкам. В этом случае есть вероятность, что будет спровоцирован эпилептический приступ.

По словам врача, гирлянды, которые будут просто светить без мерцания, являются самыми безопасными. Также стоит обратить внимание на самочувствие членов семьи. Если вдруг свет гирлянд раздражает, вызывает головную боль, тошноту, их следует выключить.

Стало известно и о том, как выбрать самую безопасную гирлянду. Специалист объясняет: следует покупать сертифицированные гирлянды, соответствующие требованиям раздела 20 ГОСТ Р МЭК 598-2-20-97. Они будут не только безопасны для зрения, но и не станут источником повреждения электрическим током и не вызовут возгорание за счет короткого замыкания.

Для правильной установки гирлянд дома врач советует использовать их только в одном месте. Так, например, украсить елку и не увешивать ими все стены и потолок. А если от такой новогодней красоты отказаться сложно, то надо помнить, что воздействие такого тотального освещения гирляндами должно не превышать пары часов.

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