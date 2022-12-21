Частичное движение на перекрестке улиц Полевой и Самарской открыли в Самаре 20 декабря

Дорожные знаки временно замотали пленкой. Фото: Евгений Щекин

Вчера, 20 декабря, в Самаре открыли частичное движение на перекрестке улиц Полевой и Самарскои . Об этом сообщил самарский блогер в сообществе Вконтакте "Подслушано Самара".

Евгений Щекин опубликовал видеозапись того, как дорожные работники убрали ограждения, а автомобили уже проехали по обновленной дороге. Дорожные знаки временно замотали пленкой. Напомним, после открытия движения специалисты планируют проводить непрерывный мониторинг.

Участок должны оснастить временными дорожными знаками и отрегулировать светофоры. Особое внимание уделят пересечению автомобильных и пешеходных потоков. Как сообщили в городской администрации, строительство новой станции метро «Театральная» идет с соблюдением установленных графиков.

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