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НовостиОбщество21 декабря 2022 6:08

Частичное движение на перекрестке улиц Полевой и Самарской открыли в Самаре 20 декабря

Самарский блогер заснял движение транспортных средств
Ирина СИНЕГУБОВА
Дорожные знаки временно замотали пленкой. Фото: Евгений Щекин

Дорожные знаки временно замотали пленкой. Фото: Евгений Щекин

Вчера, 20 декабря, в Самаре открыли частичное движение на перекрестке улиц Полевой и Самарскои . Об этом сообщил самарский блогер в сообществе Вконтакте "Подслушано Самара".

Евгений Щекин опубликовал видеозапись того, как дорожные работники убрали ограждения, а автомобили уже проехали по обновленной дороге. Дорожные знаки временно замотали пленкой. Напомним, после открытия движения специалисты планируют проводить непрерывный мониторинг.

Участок должны оснастить временными дорожными знаками и отрегулировать светофоры. Особое внимание уделят пересечению автомобильных и пешеходных потоков. Как сообщили в городской администрации, строительство новой станции метро «Театральная» идет с соблюдением установленных графиков.

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