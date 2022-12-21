Туман опустился на Самарскую область 21 декабря 2022 года

Молочная пелена продержится в регионе до конца дня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром в среду, 21 декабря 2022 года, на Самарскую область опустился туман. Из-за этого в регионе объявили желтый уровень опасности.

– Туман сохранится местами по Самарской области до конца дня. При нем видимость составит 500 метров, – сообщили в Приволжском УГМС.

По прогнозам синоптиков, сегодня местами пройдет небольшой снег. На дорогах сохраняется гололедица. Температура воздуха составит -4…-9 градусов.

ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей быть внимательнее. Автомобилистам советуют аккуратнее ездить в туман – не превышать скорость и не совершать резких маневров. Также следует включить противотуманные фары. Пешеходам рекомендуют осторожнее переходить проезжую часть.

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