Жителей Самарской области призвали не гулять по Волге в районе строительства нового моста

Реку в районе стройплощадки регулярно освобождают ото льда Фото: администрация Тольятти

Жителей Самарской области призвали не выходить на лед вблизи строительства моста через Волгу. Речь идет об участке между Климовкой (правый берег) и Подстепками (левый берег). Находиться на реке в этом месте опасно.

- Уважаемые жители Приморского, Подстепок, Ягодного, Климовки, СНТ, любители подледного лова и зимней рыбалки, водители снегоходов и квадроциклов, не приближайтесь к месту строительства моста. Это опасно для жизни, - говорится в сообщении ГУ МЧС по Самарской области.

Реку в районе стройплощадки регулярно освобождают ото льда, поскольку поставка материалов идет именно по воде. Так что не стоит гулять в этом месте по Волге.

Напомним, один из жителей региона уже стал «жертвой» опасного льда. Утром 12 декабря 2022 года мужчина отправился на рыбалку около села Ягодное. Через некоторое время в том районе прошел ледокол. В итоге рыбак оказался отрезан от берега. Вызволять его со льдины пришлось спасателям.

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