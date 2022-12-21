Новогодние украшения разместили в сквере около ЗАГСа в самарском поселке Управленческий

В этом году сквер благоустроили по национальному проекту "Жилье и городская среда".
Фото: администрация Самары
В Самаре продолжают устанавливать новогоднюю иллюминацию. Так, в поселке Управленческий на улице Сергея Лазо украсили сквер около ЗАГСа.
— В нем установили композицию из двух светодиодных шишек и фонарик, — рассказали в администрации Самары.
В этом году сквер благоустроили по национальному проекту "Жилье и городская среда". За его обновление проголосовали местные жители. Сейчас продолжаются работы по украшению всех районов города, не забывают и про обновленные общественные пространства.
Гирлянды, световые фигуры и другие конструкции появляются на городских улицах. Напомним, в этом году власти решили не закупать новую партию иллюминации. Поэтому новых новогодних украшений ждать не стоит.
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