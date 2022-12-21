Более 400 детей пострадали в ДТП на дорогах Самарской области в 2022 году

В Самарской области выявили уже около 7 тысяч нарушений правил перевозки детей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В УГИБДД по Самарской области озвучили статистику ДТП с участием детей. По данным полицейских, в 2022 году на дорогах региона пострадали более 400 несовершеннолетних. Еще 11, к сожалению, погибли.

- В большинстве случаев дети стали участниками аварий, будучи пассажирами, - отметили в ГИБДД.

Многие родители считают, что правила перевозки детей в авто это их личное дело, что они сами в праве решать, как поступить. Однако это не так. Ребенка можно перевозить в авто только в детском удерживающем устройстве. За нарушение этого правила предусмотрена административная ответственность – штраф в 3 тысячи рублей. С начала 2022 года сотрудники ГИБДД выявили в Самарской области уже около 7 тысяч подобных нарушений.

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