Пьяный пенсионер на Lada Priora во время снегопада сбил пожилого мужчину в Самарской области

С места происшествия пожилого мужчину доставили в медицинское учреждение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Во вторник, 20 декабря, в 16:30 в Автозаводском районе Тольятти 69-летний водитель автомобиля Lada Priora сбил 67-летнего пешехода.

— Во время снегопада мужчина ехал по Южному шоссе в направлении улицы Тополиной. Напротив дома № 49 он и наехал на пенсионера, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Пешеход переходил дорогу справа налево по ходу движения машины не на пешеходном переходе. Хотя в зоне видимости регулируемая «пешеходка» была.

С места происшествия пожилого мужчину доставили в медицинское учреждение, там ему назначили амбулаторное лечение. По данным сотрудников полиции, водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

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