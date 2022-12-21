Подделал номера и ездил на «красный»: в Самаре автомобилист 383 раза нарушил ПДД за два месяца

Автомобилист подделал номера, чтобы ему не приходили штрафы за нарушения ПДД Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В понедельник, 19 декабря 2022 года, в Самаре поймали водителя-беспредельщика, который катался по городу с поддельным госномером. Хитрый автомобилист почти за два месяца более 380 раз нарушил ПДД. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Нарушителя выявили сотрудники ЦАФАП. В ходе мониторинга записей видеонаблюдения они заметили «Ниву», на которой, предположительно, были установлены подложные номера. Информацию передали нарядам ДПС, и вскоре водитель был задержан. Его остановили на 24 км Московского шоссе.

- За рулем «Нивы» оказался 31-летний житель Самары. Он признался, что установил подложный номер, чтобы штрафы за нарушения, которые зафиксировали камеры видеонаблюдения, не приходили в его адрес, - рассказали в облглавке.

По данным сотрудников ГИБДД, мужчина с начала ноября 2022 года совершил 383 нарушения ПДД. Среди них: выезд на встречную полосу, превышение скорости и проезд на красный сигнал светофора, а также излишняя тонировка. На водителя составили несколько протоколов. Теперь ему предстоит оплатить десятки штрафов. Кроме того, мужчина рискует лишиться водительских прав на срок от 6 месяцев до 1 года.

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