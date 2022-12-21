Расписание судов на речной переправе Самара – Подголятино изменили с 21 декабря 2022 года

Суда начали ходить по-новому из Самары в Подголятино и на Проран Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вновь скорректировали работу речной переправы до села Подголятино. На маршруте изменили график и количество рейсов в день. Информация об этом появилась на сайте Самарского речного пассажирского предприятия.

Со среды, 21 декабря 2022 года, суда стали курсировать в сторону Подголятино в 6:15 (Проран), 11:00, 14:00 и 18:00 (Проран). В обратном направлении они теперь отправляются в 7:00, 11:40, 14:40 и 18:45.

Перевозчик отмечает, что билеты из Подголятино и с Прорана будут продавать кассиры на теплоходах «Ом». В Самаре приобрести билеты можно в здании речного вокзала. Посадка и высадка пассажиров в Подголятино и на Проране – через носовой трап судна. График работы переправы могут изменить, если на Волге ухудшится ледовая обстановка.

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