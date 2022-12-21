Депутат Госдумы от Самарской области вошел в состав рабочей группы по вопросам СВО

Председателя комитета по промышленности и торговле Владимира Гутенева включили в рабочую группу по вопросам СВО / Фото: vk.com/vladimirgutenev

В России по поручению президента Владимира Путина создали рабочую группу по вопросам СВО. Ее возглавил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. В состав координационной группы вошли представители обеих палат федерального парламента, Минобороны, лидеры общественных организаций и ведущие военные корреспонденты. Среди них – депутат Госдумы от Самарской области, председатель комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

По словам парламентария, начало СВО и первые дни частичной мобилизации выявили ряд «разрывов» в управлении. Теперь все выявленные пробелы, в том числе в законодательстве, планируют восполнить. Владимир Гутенев считает, что это можно сделать, приложив совместные усилия.

- Уверен, работа прикладных специалистов, вошедших в состав рабочей группы во главе с Андреем Турчаком, выйдет далеко за периметр закрепленных за ними направлений для достижения целей, поставленных нашим президентом, - сказал Владимир Гутенев.

Отметим, рабочая группа станет для главы государства инструментом получения объективной информации с передовой. Она будет обеспечивать взаимодействие органов власти и организаций по вопросам мобилизации, социальной и правовой защиты участников СВО и членов их семей.

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