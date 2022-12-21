В Самаре жильцов квартиры, расположенной в объекте культурного наследия, обязали восстановить стену

Владелец квартиры вернул жилое помещение в прежнее состояние. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Самарском районе Самары собственников квартиры обязали восстановить незаконно снесенную перегородку между кухней и жилой комнатой. Все дело в том, что она является частью объекта культурного наследия.

— Самарец незаконно сделал перепланировку своего жилья, демонтировав перегородку между комнатой и кухней. Это запрещено, так как квартира находится в доме, являющемся объектом культурного наследия, — сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

В связи с этим департамент градостроительства обратился в суд, который обязал хозяина квартиры вернуть перегородку на прежнее место. Так как в установленный срок собственник это не сделал и нарушения устранены не были, судебные приставы взыскали с самарца исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей. После этого владелец квартиры восстановил перегородку, и жилое помещение вернулось в прежнее состояние.

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