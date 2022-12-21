Необычные цветы «выросли» зимой в парке Гагарина в Самаре

Самарец показал необычные цветы / Фото: Евгений Щекин

Блогер Евгений Щекин показал необычные «цветы», расположенные в парке имени Юрия Гагарина в Самаре. Кадры опубликованы в социальных сетях.

Судя по видео, необычные арт-объекты расположили на территории одного из парков областной столицы. Они входят в концепцию фестиваля волшебных фонарей, который проведут с 17 декабря 2022 года по 12 марта 2023 года. Ранее этот фестиваль прошел в крупных городах страны и мира.

Также на территории парка установили несколько десятков световых инсталляций. Аллея светящихся цветов и волшебных животных сможет порадовать местных жителей. Стоимость билетов - от 300 рублей.

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