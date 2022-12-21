Прокуратура отреагировала на нарушение сроков строительства лыжероллерной трассы в Самаре

Общая сумма, выделенная на строительство, составляет более 400 миллионов рублей. Фото: министерство спорта Самарской области

Прокуратура Волжского района отреагировала на нарушение сроков строительства лыжероллерной трассы для учебно-спортивного центра «Чайка» в Самаре.

— Подготовительные работы, включающие в себя валку деревьев, вертикальная планировка, земляные и общестроительные работы, а также благоустройство до сих пор не завершены, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

Напомним, строительные работы по капитальному ремонту лыжероллерной трассы ведутся в рамках нацпроекта «Демография». Прокуратура отмечает, что между управлением капитального строительства и организациями ООО «Стройсервис» и ООО «СК Факел» заключены госконтракты, которые предполагали окончание срока работ 31 декабря.

Проверка показала, что дополнительным соглашением к контракту срок производства и исполнения работ изменены. Трассу планировали ввести в эксплуатацию до конца 2022 года. Общая сумма, выделенная на строительство, составляет более 400 миллионов рублей.

Из-за нарушений директору управлением капитального строительства внесено представление, которое находится на рассмотрении, а подрядчикам объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.