Треть самарцев поддержали законопроект о борьбе с англицизмами

Особенно часто против заимствованных слов выступают родители Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители признались, что хотят поддержать законопроект о борьбе с англицизмами. В основном на «защиту» родного языка встает старшее поколение.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 39% местных жителей поддерживают запрет на англицизмы. На первом месте в списке самых раздражаемых слов – «окей», также туда попали слова «ресепшн», «челлендж», «триггер», «пати», «хайп», «лайфхак» и многие другие. Только 29% респондентов не видят смысла в запрете заимствованных слов и считают, что это естественный процесс.

Специалисты отмечают: чем старше опрошенные, тем больше среди них противников иностранной речи. Респонденты до 34 лет – 21% , старше 45 лет – 47%.

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