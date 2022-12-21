Жителя Самары лишили водительских прав за пьяное вождение

Инспекторы дважды задержали нарушителя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красноглинском районе Самары местный житель отказался проходить медицинское освидетельствование. Его подозревают в пьяном вождении.

По информации прокуратуры Самарской области, водитель «ВАЗ 21083» ехал по микрорайону Крутые Ключи и не смог справиться с управлением. Из-за дорожного происшествия его задержали сотрудники госавтоинспекции. Спустя 10 дней мужчина вновь нарушил правила движения и врезался в световую опору. В обоих случаях правоохранители выявили признаки опьянения.

Нарушитель отказался проводить экспертизу. Суд с учетом мнения прокурора признал задержанного виновным. Ему назначили 320 часов обязательных работ и лишили водительских прав на 2 года.

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