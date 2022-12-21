Тело 11-летней девочки нашли на тротуаре в Самаре 20 декабря 2022 года

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером во вторник, 20 декабря 2022 года, на улице Печерской в Самаре произошло ЧП. Прохожие обнаружили там тело 11-летней девочки. Оно лежало на тротуаре. По предварительным данным, ребенок упал с высоты.

- В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия, - сообщили «КП-Самара» в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Что именно случилось со школьницей, пока неизвестно. Точная причина ее гибели тоже еще не установлена. Разобраться во всех деталях трагедии предстоит правоохранителям.

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