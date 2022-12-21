Принудительный сбор биометрии запретили в России

Сдача данных теперь на добровольной основе / Фото: Станислав Артишевский

В России запретили принудительный сбор биометрии и любую дискриминацию отказавшихся проводить процедуру. Закон приняли депутаты Государственной думы.

По информации ФАН, теперь все жители страны, в том числе самарцы, смогут отказаться от этой процедуры в письменной форме. Сделать это можно через отделения центра «Мои документы» и через портал «Госуслуги». Согласно принятому закону, в регионах вводят запрет на хранение геномной информации и использования полученной биометрии несовершеннолетних без согласия их родителей.

Некоторые данные уже находятся в обороте. Сведения были получены банками или коммерческими структурами.

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