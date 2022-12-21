Клиенты Сбербанка получат доступ к программам поддержки экспортеров и импортеров РОСЭКСИМБАНКа и ЭКСАР

Сбербанк и РОСЭКСИМБАНК будут поддерживать экспортеров в рамках совместной программы финансирования, в том числе под страховое покрытие АО «ЭКСАР». Сторонами подписано соответствующее рамочное соглашение.

Компании, которые ведут внешнеэкономическую деятельность и работают со Сбербанком, смогут получать льготное финансирование: экспортеры — для производства и последующего экспорта, импортеры-нерезиденты — для финансирования оплаты по экспортным контрактам из России.

Это не первый опыт сотрудничества между банками: в 2021 году они запустили совместный продукт «Кредит под аккредитив».