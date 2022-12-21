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НовостиОбщество21 декабря 2022 12:30

Из Самары отправят несколько десятков тысяч термосов в зону СВО

Губернатор провел встречу с военнослужащими
Алена ПРОВКИНА
Глава региона встретился с земляками-военнослужащими. Фото: правительство Самарской области

Глава региона встретился с земляками-военнослужащими. Фото: правительство Самарской области

Губернатор Самарской области провел встречу с военнослужащими и ответил на их вопросы. Помимо этого, глава региона сообщил об отправке очередного гуманитарного груза в зону СВО.

В губернии продолжают оказывать дополнительные поддержку семьям военнослужащих и армии. Из областного центра в зону СВО направят очередной гуманитарный груз, в том числе символику региона наносят на подарочные термосы, которые выпустили в преддверии новогодних праздников. Отмечают, что в планах создать более 20 тысяч изделий, чтобы согревать солдат в холода.

В специальные новогодние подарки от губернатора также планируют положить небольшие елочки, письма и открытки от самарских школьников. Адресаты получат термобелье, технику, оборудование и снаряжение, об этом сообщили представители партии «Единая Россия» в Самарской области.