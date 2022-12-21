В Самаре возобновят движение общественного транспорта на улицах Ново-Садовой, Полевой и Самарской

Движение автобусов возобновили. Фото: городская администрация

В Самаре специалисты продолжают строительство новой станции метро «Театральная». Работы ведут круглосуточно.

По информации городской администрации, в зоне строительства на пересечения улиц Ново-Садовой, Полевой и Самарской завершают вынос инженерных коммуникаций. На участке возобновят частичное движение общественного транспорта. Теперь автобусы смогут двигаться по двум полосам улицы Полевой (при движении вверх от улицы Галактионовской, в сторону проспекта Ленина). При необходимости специалисты скорректируют светофорные фазы на указанных участках.

Вернуться в привычный режим работы маршруты: №2, №24, №41, №50, №47, №23. На территории также установили дорожные знаки и устранили дефекты дорожного покрытия. В скором времени планируют расчистить территорию возле ресторана быстрого питания.