Самарцам рассказали, выгодно ли увольняться перед новогодними праздниками

Самарцам рассказали, насколько выгодно увольняться в Новый год Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Самары и области рассказали, насколько выгодно увольняться перед новогодними праздниками. Есть некоторые нюансы.

По информации директора юридической практики в SuperJobАлександра Южалина, смена места работы не выгодна в конце года. Лучше перенести это решение на несколько месяцев. В некоторых компаниях тринадцатая заработная плата начисляется, если сотрудник проработал весь год. Закон предусматривает некоторые гарантии при увольнении: доплаты и компенсации за неиспользованные дни отпуска.

Однако, дела обстоят иначе с выплатами премий в коммерческих организациях. Там работодатель самостоятельно определяет порядок и срок выплаты.