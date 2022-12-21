В Самаре продажу елок продлили до 31 декабря 2022 года

В областной столице уже работают елочные базары. Фото: городская администрация

В Самаре продолжают подготавливаться к предстоящим праздникам. Официальные торговые точки продлили время продажи елок.

По информации городской администрации, «елочные базары» оформлены в едином стиле, по периметру участок оградили деревянным забором, а у входа разместили яркую вывеску. Также продавцы имеют специальную «пушку» для упаковки и весь пакет необходимых документов. В этом году в Самаре будут работать более 150 базаров.

31 декабря 2022 года елки будут продавать с 08:00 до 12:00. После продавцы должны вывезти невостребованные деревья и убрать мусор. В областной столице проводят рейды на предпринимателей, незаконно осуществляющих торговлю.