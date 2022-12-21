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НовостиОбщество21 декабря 2022 17:00

Более 7500 школьников Самарской области смогли бесплатно посетить достопримечательности региона

Сертификатом воспользовались учащиеся 5-9 классов
Алена ПРОВКИНА
Дети смогли посетить бесплатные экскурсии. Фото: пресс-служба правительства

Дети смогли посетить бесплатные экскурсии. Фото: пресс-служба правительства

В Самарской области многие школьники смогли воспользоваться сертификатом на бесплатное посещение туристических объектов региона. В губернии реализуется проект «Повышение доступности туристических продуктов».

По информации пресс-службы правительства региона, посетить достопримечательности и знаковые места области смогли более 7500 школьников. В число туристов попали ребята, которые добились успехов в учебной, спортивной, творческой или добровольческой деятельности. Помимо этого, бесплатные экскурсии смогли посетить дети военнослужащих.

Туристическая программа для школьников была рассчитана на два дня. Маршрут специально подобрали для детской аудитории.