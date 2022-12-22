Дмитрий Азаров получил награду от Марата Хуснуллина за успехи Самарской области в дорожном нацпроекте

по нацпроекту в регионе отремонтировали, построили и реконструировали 640 км дорог. Фото: правительство Самарской области

В среду, 21 декабря, вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин вручил губернатору Дмитрию Азарову награду за исполнение нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

По итогам 2022 года Самарская область вновь отметили на федеральном уровне и удостоили диплома и статуэтки в виде дорожного катка. По словам Марата Хуснуллина, проект стал самым узнаваемым среди всех нацпроектов благодаря своей эффективности и открытости.

Напомним, в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и другим программам в регионе отремонтировали, построили и реконструировали 640 км дорог, а с учетом федеральных трасс – 712 км. Это рекордный показатель.

Построили и такой ключевой объект дорожной инфраструктуры, как автомобильная развязка на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре. Продолжается строительство Волжского моста и трассы «Обход Тольятти», который входит в состав международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай».

Так как реализация крупных инфраструктурных проектов отмечается на федеральном уровне, регион может претендовать на значительную поддержку из бюджета страны. Только в этом году на ремонт дорог было направлено более 70 миллиардов рублей. Самарская область третий раз входит в число лидеров в стране по достижению показателей нацпроекта БКД.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.