Мощная магнитная буря накроет Самарскую область в конце декабря 2022 года

В это время особенно важно следить за своим здоровьем. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мощная геомагнитная буря вновь надвигается на Самарскую область. В этот раз пик придется на несколько дней, с 24 по 28 декабря 2022 года.

По данным синоптиков my-calend, нарастать магнитная буря начнет с сегодняшнего дня, 22 декабря. В этот день она достигнет 3 баллов. На следующий день она ослабнет, и заметных магнитных возмущений не будет.

А вот начиная с 24 декабря обороты уже не сбавятся. На Самарскую область обрушится 5-балльная магнитная буря. Она продержится в регионе достаточно длительное время. Пять дней жители могут чувствовать ухудшение самочувствия.

Врачи чувствительным жителям региона во время геомагнитных бурь рекомендуют снизить физические и умственные нагрузки, правильно питаться и достаточно спать, поддерживать тонус организма, а для этого больше гулять и практиковать контрастный душ.

Также стоит ограничить потребление энергетических напитков и алкоголя, курения сигарет. В это время особенно важно следить за своим здоровьем.

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