Оказались в ледовом плену: спасатели помогли рыбакам вернуться на берег в Самарской области

Специалисты прибыли на место происшествия и эвакуировали мужчин с помощью надувной лодки. Фото: МКУ "ЦГЗ г.о. Тольятти"

Вчера, 21 декабря 2022 года, произошло ЧП на льду в Самарской области. В Тольятти два рыбака остались на льду, окруженным водой, и не могли выбраться.

На помощь им пришли спасатели центра гражданской защиты. Как сообщили в пресс-службе центра, вызов поступил от очевидцев, которые заметили мужчин у промоины в Комсомольском районе.

Самостоятельно добраться до берега они уже не могли, так как в течение дня произошел разлом льда, и на протяжении нескольких километров вдоль берега образовался участок открытой воды.

Специалисты прибыли на место происшествия и эвакуировали мужчин с помощью надувной лодки. Спасатели центра настоятельно рекомендуют рыбакам не рисковать и соблюдать правила личной безопасности.

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