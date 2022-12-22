Пасынок убил отчима: раскрыто убийство, которое произошло 15 лет назад в Самарской области

Подозреваемый уже дал признательные показания и решением суда заключен под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нефтегорском районе Самарской области сотрудники полиции раскрыли убийство, которое произошло почти 15 лет назад. В конце июля 2008 года житель села Утевка сообщил о пропаже отца.

В январе 2009 года СУ СК России по Самарской области возбудило уголовное дело по статье «Убийство». Однако на тот момент раскрыть преступление и найти тело не удалось. Как выяснилось, виновен пасынок мужчины, который закопал труп отчима на одном из заброшенных сельских участков.

— В октябре этого года местный житель в ходе проведения земляных работ обнаружил останки человеческих костей. По результатам генетического профиля было выявлено потенциальное совпадение с генетическим профилем ранее пропавшего без вести мужчины, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По версии следствия, летом 2008 года в с. Утевка мужская компания распивала спиртные напитки в частном доме. Хозяин дома пошел отдыхать, и к нему подошел его 50-летний пасынок , который потребовал денег на спиртное. Получив отказ, мужчина пришел в ярость и стал избивать своего отчима. От полученных травм 68-летний местный житель скончался на месте.

Было установлено местонахождение подозреваемого в убийстве. Ранее судимого 50-летнего мужчину задержали по месту жительства в селе Домашка Кинельского района. Он уже дал признательные показания и решением суда заключен под стражу.

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