Самарцы могут поддержать бойцов СВО и их семьи в рамках новогодней акции

Чтобы принять участие в акции, нужно прийти на ярмарку на пересечении улиц Киевской и Тухачевского Фото: администрация Самары

Жители Самары могут принять участие в новогодней акции и поддержать участников СВО, а также их семьи. Первый шаг к этому — прийти на муниципальную ярмарку, расположенную на пересечении улиц Киевской и Тухачевского. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Самарцы могут приобрести на ярмарке угощения, которые в дальнейшем передадут военнослужащим и членам их семей. Также все желающие смогут записать новогоднее видеопоздравление. Сделать это можно в брендированном шатре #МЫВМЕСТЕ, установленном на ярмарке. Акция продлится до 8 января 2023 года.

Напомним, рынок на пересечении улиц Киевской и Тухачевского — круглогодичный. Там предусмотрено 180 торговых мест: 130 работают круглый год, еще 50 — по выходным. Посетить ярмарку можно с четверга по воскресенье с 8:00 до 20:00.

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